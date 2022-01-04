Слабый пол — это мужики, отдающие женщинам всю зарплату: смешные анекдоты на вечер

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами.

Поднимите себе и своим близким настроение в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

В магазине: — Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но так, чтобы не очень дорого. — Вам для девушки? — Мне для доктора. — Отблагодарить или отомстить?

Спасибо интернету, что показал мне, что в мире существует множество людей тупее меня. Отдельное спасибо инстаграму.

Спрашивает цыплёнок у матери-курицы: — Мама, а меня аист принёс? — Да, сынок, только папе не говори!

Я уже месяц сижу на жесткой диете, практически голодаю. Глаза и щеки впали, руки и ноги стали тоненькие, как у ребенка. Уменьшился даже размер обуви. Даже живот подтянулся. И только жопа не сдаётся…

Почему мои друзья боятся того, что их покусает собака: — Жуткие шрамы — 2% — Это больно — 5% — Умереть от заражения — 7% — Нельзя бухать 6 месяцев — 86%

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