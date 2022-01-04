Слабый пол — это мужики, отдающие женщинам всю зарплату: смешные анекдоты на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
В магазине:
— Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но так, чтобы не очень дорого.
— Вам для девушки?
— Мне для доктора.
— Отблагодарить или отомстить?
Спасибо интернету, что показал мне, что в мире существует множество людей тупее меня. Отдельное спасибо инстаграму.
Спрашивает цыплёнок у матери-курицы:
— Мама, а меня аист принёс?
— Да, сынок, только папе не говори!
Я уже месяц сижу на жесткой диете, практически голодаю. Глаза и щеки впали, руки и ноги стали тоненькие, как у ребенка. Уменьшился даже размер обуви. Даже живот подтянулся. И только жопа не сдаётся…
Почему мои друзья боятся того, что их покусает собака:
— Жуткие шрамы — 2%
— Это больно — 5%
— Умереть от заражения — 7%
— Нельзя бухать 6 месяцев — 86%
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