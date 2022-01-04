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Слабый пол — это мужики, отдающие женщинам всю зарплату: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Слабый пол — это мужики, отдающие женщинам всю зарплату: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 04 января 2022, 18:43

Пускай ваш вечер будет наполнено позитивом с нашими анекдотами.

Поднимите себе и своим близким настроение в этот вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

В магазине:

— Уважаемая, мне бы коробочку хороших конфет, но так, чтобы не очень дорого.

— Вам для девушки?

— Мне для доктора.

— Отблагодарить или отомстить?

Спасибо интернету, что показал мне, что в мире существует множество людей тупее меня. Отдельное спасибо инстаграму.

Спрашивает цыплёнок у матери-курицы:

— Мама, а меня аист принёс?

— Да, сынок, только папе не говори!

Я уже месяц сижу на жесткой диете, практически голодаю. Глаза и щеки впали, руки и ноги стали тоненькие, как у ребенка. Уменьшился даже размер обуви. Даже живот подтянулся. И только жопа не сдаётся…

Почему мои друзья боятся того, что их покусает собака:

— Жуткие шрамы — 2%

— Это больно — 5%

— Умереть от заражения — 7%

— Нельзя бухать 6 месяцев — 86%

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

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