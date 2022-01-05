За левым плечом суеверного человека лучше не стоять: свежие шутки на день
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Сделайте весело себе и своим близким в эту среду. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
Если из бабок, которым в общественном транспорте не досталось сидячего места, сформировать воинское подразделение, то это будет самый безжалостный и свирепый батальон.
Рабинович садится в такси. Видит, на счетчике "10 гривен".
- А это еще что такое?
- Это за посадку.
- Нет, шеф, так дело не пойдет. Разгоняй, я на ходу запрыгну.
- И какой же сегодня у тебя повод, чтобы опять пить?
- А зачем повод? Я что тебе алкаш что ли, чтобы поводом оправдываться?
Когда иду на гулянку, обязательно оставляю у кровати аспирин и стакан воды на утро. Проблема только в том, что после пьянок я дома еще ни разу просыпался…
Мужик пришел к психиатру:
- Доктор, у моей жены навязчивая идея, ей все время кажется, что кто-то хочет украсть ее платья!
- Вы в этом уверены?
- Да! Она даже наняла мужчину, чтобы он их караулил! Я обнаружил его в шкафу вчера вечером!
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