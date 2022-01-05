Укр

За левым плечом суеверного человека лучше не стоять: свежие шутки на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
444
За левым плечом суеверного человека лучше не стоять: свежие шутки на день

Самые смешные анекдоты, которые насмешат вас до слез

Сделайте весело себе и своим близким в эту среду. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Если из бабок, которым в общественном транспорте не досталось сидячего места, сформировать воинское подразделение, то это будет самый безжалостный и свирепый батальон.

Рабинович садится в такси. Видит, на счетчике "10 гривен".

- А это еще что такое?

- Это за посадку.

- Нет, шеф, так дело не пойдет. Разгоняй, я на ходу запрыгну.

- И какой же сегодня у тебя повод, чтобы опять пить?

- А зачем повод? Я что тебе алкаш что ли, чтобы поводом оправдываться?

Когда иду на гулянку, обязательно оставляю у кровати аспирин и стакан воды на утро. Проблема только в том, что после пьянок я дома еще ни разу просыпался…

Мужик пришел к психиатру:

- Доктор, у моей жены навязчивая идея, ей все время кажется, что кто-то хочет украсть ее платья!

- Вы в этом уверены?

- Да! Она даже наняла мужчину, чтобы он их караулил! Я обнаружил его в шкафу вчера вечером!

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками про 1 января, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты