Штирлиц настаивал на своем. Настойка получалась крепкой, но мутноватой: лучшие анекдоты

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Чтобы вы не грустили в этот зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Я тебе никогда не врал: преувеличивал, недоговаривал, лукавил, уходил от ответа, притворялся, фантазировал, но врать — никогда!

Двое студентов отпрашиваются с лекции у преподавателя: - Простите, Евгений Николаевич, очень срочно надо уйти, отпустите? - Ну, коли срочно, идите. - А отмечать не будете? - А я на работе не пью…

Человеческий мозг уникален. Он работает без остановки 24 часа в сутки, с самого нашего рождения, и останавливается только тогда, когда нам дают трубку, чтобы поздравить человека с днем рождения.

Училка на уроке: - Дети, какие самые полезные для человека птицы? Назовите хотя бы три. Вовочка: - Жареные, вареные и тушеные, Мария Ивановна!

На собеседовании: - Какие ваши слабые стороны? - Молчалив. - А сильные? - Не болтлив.

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