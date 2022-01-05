Штирлиц настаивал на своем. Настойка получалась крепкой, но мутноватой: лучшие анекдоты
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Чтобы вы не грустили в этот зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
- Я тебе никогда не врал: преувеличивал, недоговаривал, лукавил, уходил от ответа, притворялся, фантазировал, но врать — никогда!
Двое студентов отпрашиваются с лекции у преподавателя:
- Простите, Евгений Николаевич, очень срочно надо уйти, отпустите?
- Ну, коли срочно, идите.
- А отмечать не будете?
- А я на работе не пью…
Человеческий мозг уникален. Он работает без остановки 24 часа в сутки, с самого нашего рождения, и останавливается только тогда, когда нам дают трубку, чтобы поздравить человека с днем рождения.
Училка на уроке:
- Дети, какие самые полезные для человека птицы? Назовите хотя бы три.
Вовочка:
- Жареные, вареные и тушеные, Мария Ивановна!
На собеседовании:
- Какие ваши слабые стороны?
- Молчалив.
- А сильные?
- Не болтлив.
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