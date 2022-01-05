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Штирлиц настаивал на своем. Настойка получалась крепкой, но мутноватой: лучшие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Штирлиц настаивал на своем. Настойка получалась крепкой, но мутноватой: лучшие анекдоты Новость обновлена 05 января 2022, 17:51

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Чтобы вы не грустили в этот зимний вечер, "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

- Я тебе никогда не врал: преувеличивал, недоговаривал, лукавил, уходил от ответа, притворялся, фантазировал, но врать — никогда!

Двое студентов отпрашиваются с лекции у преподавателя:

- Простите, Евгений Николаевич, очень срочно надо уйти, отпустите?

- Ну, коли срочно, идите.

- А отмечать не будете?

- А я на работе не пью…

Человеческий мозг уникален. Он работает без остановки 24 часа в сутки, с самого нашего рождения, и останавливается только тогда, когда нам дают трубку, чтобы поздравить человека с днем рождения.

Училка на уроке:

- Дети, какие самые полезные для человека птицы? Назовите хотя бы три.

Вовочка:

- Жареные, вареные и тушеные, Мария Ивановна!

На собеседовании:

- Какие ваши слабые стороны?

- Молчалив.

- А сильные?

- Не болтлив.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты