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Обхохочешься: самые лучшие анекдоты на утро, которые поднимут настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Обхохочешься: самые лучшие анекдоты на утро, которые поднимут настроение

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

- Поколение джентльменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь в машину, чтобы вы сели?

- Вчера.

- Валя, тебя принимали полицейские, это не считается…

Иван приходит к царю:

- Я выполнил свое обещание, вот голова дракона. А ты выполнишь свое?

- Да, вот рука принцессы…

- Все, ты меня обидел. Я надулась!

- Ну это ты зря, такая фигура хорошая была…

Повзрослел — это когда в Простоквашино тебя больше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, как дядя Федор сумел прожить без денег.

Если бы я любил доставать людей, я бы выучился на акушера.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты