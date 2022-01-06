Обхохочешься: самые лучшие анекдоты на утро, которые поднимут настроение
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
- Поколение джентльменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь в машину, чтобы вы сели?
- Вчера.
- Валя, тебя принимали полицейские, это не считается…
Иван приходит к царю:
- Я выполнил свое обещание, вот голова дракона. А ты выполнишь свое?
- Да, вот рука принцессы…
- Все, ты меня обидел. Я надулась!
- Ну это ты зря, такая фигура хорошая была…
Повзрослел — это когда в Простоквашино тебя больше интересует не говорящий кот Матроскин, а то, как дядя Федор сумел прожить без денег.
Если бы я любил доставать людей, я бы выучился на акушера.
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