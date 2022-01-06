Остался один день до того, как те, кто слал вам тигров, начнут слать иконки: смешные анекдоты
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Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять ваше настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.
Учительница на уроке:
— Дети, какие самые полезные для человека птицы? Назовите хотя бы три.
Вовочка:
— Жареные, варёные и тушёные, Марьванна!
Жили были лиса да заяц. У зайца была избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Настала весна, и у лисы избушка растаяла…
— Нефигасе, — сказала лиса. — А мне за нее еще девятнадцать лет ипотеку платить!
Завёл черного кота, назвал Коксом. Теперь все спрашивают:
— А почему Кокс? Он же черный?
— Потому, что кокс — он чёрный, наркоманы хреновы!
— Мама, а как мы появились на свет?
— Нас сотворил Господь.
— А папа сказал, что мы произошли от обезьян.
— Ну просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих.
Женщине биологически надо примерно 80 кг волосатого существа рядом.
В зависимости от её красоты и сговорчивости, это будет либо муж, либо полтора десятка котов.
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