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Остался один день до того, как те, кто слал вам тигров, начнут слать иконки: смешные анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Остался один день до того, как те, кто слал вам тигров, начнут слать иконки: смешные анекдоты Новость обновлена 06 января 2022, 11:05

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний день.

Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять ваше настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.

Учительница на уроке:

— Дети, какие самые полезные для человека птицы? Назовите хотя бы три.

Вовочка:

— Жареные, варёные и тушёные, Марьванна!

Жили были лиса да заяц. У зайца была избушка лубяная, а у лисы — ледяная. Настала весна, и у лисы избушка растаяла…

— Нефигасе, — сказала лиса. — А мне за нее еще девятнадцать лет ипотеку платить!

Завёл черного кота, назвал Коксом. Теперь все спрашивают:

— А почему Кокс? Он же черный?

— Потому, что кокс — он чёрный, наркоманы хреновы!

— Мама, а как мы появились на свет?

— Нас сотворил Господь.

— А папа сказал, что мы произошли от обезьян.

— Ну просто я тебе про своих родственников рассказываю, а он про своих.

Женщине биологически надо примерно 80 кг волосатого существа рядом.

В зависимости от её красоты и сговорчивости, это будет либо муж, либо полтора десятка котов.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.

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