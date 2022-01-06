Утром - завтрак. Днем - обед. Вечером - ужин. Ночью - дозаправка! Подборка позитивных анекдотов на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 286
Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот праздничный вечер четверга. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Захотелось минералки, открыл холодильник. Увидел оливье, оливье увидело меня. Искра, буря, безумие, дальше всё, как в тумане.
— Ну, что ж, могу вас поздравить, в вас зародилась новая жизнь!
— Доктор… но я же… мужчина!
— Ну, собственно, глистам то это без разницы…
Поколение джентельменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь в машину, чтобы вы сели?
— Вчера
— Валя, тебя принимали менты, это не считается….
Жила-была девочка, а как получила психологическое образование, стала везде видеть шейминг, харассмент и токсичные отношения.
Совет автолюбителю по запуску двигателя в мороз.
Подходя к машине, постарайтесь внушить себе, что нужно завестись, чтобы отвезти тещу на вокзал.
Говорят, помогает до -45.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.