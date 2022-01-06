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Утром - завтрак. Днем - обед. Вечером - ужин. Ночью - дозаправка! Подборка позитивных анекдотов на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Утром - завтрак. Днем - обед. Вечером - ужин. Ночью - дозаправка! Подборка позитивных анекдотов на вечер Новость обновлена 06 января 2022, 17:22

Уморительные анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот праздничный вечер четверга. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Захотелось минералки, открыл холодильник. Увидел оливье, оливье увидело меня. Искра, буря, безумие, дальше всё, как в тумане.

— Ну, что ж, могу вас поздравить, в вас зародилась новая жизнь!

— Доктор… но я же… мужчина!

— Ну, собственно, глистам то это без разницы…

Поколение джентельменов вымерло. Девушки, когда вам последний раз мужчина открывал дверь в машину, чтобы вы сели?

— Вчера

— Валя, тебя принимали менты, это не считается….

Жила-была девочка, а как получила психологическое образование, стала везде видеть шейминг, харассмент и токсичные отношения.

Совет автолюбителю по запуску двигателя в мороз.

Подходя к машине, постарайтесь внушить себе, что нужно завестись, чтобы отвезти тещу на вокзал.

Говорят, помогает до -45.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.

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