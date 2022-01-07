Театр одного актера — понимаю, но супермаркет одного кассира — никак: подборка смешных анекдотов

- Блин, я жирная! Фу! Как противно!

- Милая, не стоит так сильно переживать: у тебя только задница жирная и шея немного, не наговаривай на себя.

- Вообще-то я на себя куриный бульон пролила… Че ты там сказал?! Кусок покойника!