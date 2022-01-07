Театр одного актера — понимаю, но супермаркет одного кассира — никак: подборка смешных анекдотов
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Чтобы вы не грустили в это морозный зимний день, "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
— Здравствуйте! Я ваша новая соседка, на минутку, у вас соль есть?
— Здравствуйте! Проходите, раздевайтесь, сейчас вместе поищем.
Мне тут заявляют, что видеомагнитофон в СССР был дефицитом! А сейчас? Объехал все магазины, торгующие техникой, нет видеомагнитофонов совсем! Что на это скажете? Чем лучше сейчас?
Решили сфоткаться все вместе на Новый год. Один фоткал, потом другой, потом третий, четвертый… Потом сравнивали, у кого телефон хуже.
- Блин, я жирная! Фу! Как противно!
- Милая, не стоит так сильно переживать: у тебя только задница жирная и шея немного, не наговаривай на себя.
- Вообще-то я на себя куриный бульон пролила… Че ты там сказал?! Кусок покойника!
Придумал новую диету. Перед тем как сесть за стол, необходимо отжаться от пола максимальное количество раз. Во-первых, пропадает аппетит, а во-вторых, трясутся руки и много ими уже не наешь.
Еще больше смешных анекдотов про Новый год в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.