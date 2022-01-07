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Удалили из друзей? Холоп понял сам, что не достоин дружбы с царем! Юморные анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Удалили из друзей? Холоп понял сам, что не достоин дружбы с царем! Юморные анекдоты на вечер Новость обновлена 07 января 2022, 16:48

Эти шутки подарят вам хорошее настроение

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение в этот пятничный вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, которые улыбнут.

Мама спрашивает сына, вернувшегося с новогоднего утренника:

- Сыночек, почему ты весь исцарапан?

- Мы водили хоровод вокруг елки, а детей было мало.

Врач пытается успокоить пессимистически настроенного пациента:

- Перестаньте волноваться. Вам ничто не угрожает. Я сам болел вашей болезнью.

- Да, но у вас был другой доктор!

- Я уже второй год не разговариваю со своей женой.

- Почему?

- Не могу ее перебить.

Модный торговый центр. Идет пара, он и она. Он ее нежно обнимает и говорит:

- Да, клевые сапоги. Жалко, что я жадный, а так я бы тебе их обязательно купил!

Опытные туристы знают: вечером, у костра, после первой бутылки исчезают комары, после второй кончается дождь, после третьей исчезает сознание…

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о теще, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты