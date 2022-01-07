Удалили из друзей? Холоп понял сам, что не достоин дружбы с царем! Юморные анекдоты на вечер
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение в этот пятничный вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, которые улыбнут.
Мама спрашивает сына, вернувшегося с новогоднего утренника:
- Сыночек, почему ты весь исцарапан?
- Мы водили хоровод вокруг елки, а детей было мало.
Врач пытается успокоить пессимистически настроенного пациента:
- Перестаньте волноваться. Вам ничто не угрожает. Я сам болел вашей болезнью.
- Да, но у вас был другой доктор!
- Я уже второй год не разговариваю со своей женой.
- Почему?
- Не могу ее перебить.
Модный торговый центр. Идет пара, он и она. Он ее нежно обнимает и говорит:
- Да, клевые сапоги. Жалко, что я жадный, а так я бы тебе их обязательно купил!
Опытные туристы знают: вечером, у костра, после первой бутылки исчезают комары, после второй кончается дождь, после третьей исчезает сознание…
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