В жизни всякое бывает, но с годами все реже: прикольные шутки с самого утра
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Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное субботнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
Два соседа встретились у подъезда:
- Здорово! Откуда ты?
- Да из магазина, вот затарился, колбаски взял, курочку копченую, да рулон бумаги туалетной.
- Я как-то такую курочку тоже купил, так мне одного рулона не хватило…
- Не знаешь, почему Ваську в полицию забрали?
- Говорят, по пьяни разделся до пояса и на улицу прогуляться вышел.
- А что, теперь до пояса раздеваться запрещено?
- Снизу — да.
- Крепкий дневной сон — это базовый элемент здоровья, залог успешной работы сотрудников и высокой производительности предприятия…
- Петрович, живо вставай и иди таскай мешки!
- Ты и вправду веришь, что трубочист приносит счастье?
- Да, с того дня, когда моя жена с ним сбежала.
- Слушай, я тебя не понимаю, ты зачем хочешь познакомиться с бывшем парнем своей девушки?
- Хочу узнать, из-за чего она его бросила. А то эта коза мне уже надоела.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о домашних питомцах, вам сюда.