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В жизни всякое бывает, но с годами все реже: прикольные шутки с самого утра

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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В жизни всякое бывает, но с годами все реже: прикольные шутки с самого утра

Очередная подборка самых смешных утренних анекдотов

Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное субботнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

Два соседа встретились у подъезда:

- Здорово! Откуда ты?

- Да из магазина, вот затарился, колбаски взял, курочку копченую, да рулон бумаги туалетной.

- Я как-то такую курочку тоже купил, так мне одного рулона не хватило…

- Не знаешь, почему Ваську в полицию забрали?

- Говорят, по пьяни разделся до пояса и на улицу прогуляться вышел.

- А что, теперь до пояса раздеваться запрещено?

- Снизу — да.

- Крепкий дневной сон — это базовый элемент здоровья, залог успешной работы сотрудников и высокой производительности предприятия…

- Петрович, живо вставай и иди таскай мешки!

- Ты и вправду веришь, что трубочист приносит счастье?

- Да, с того дня, когда моя жена с ним сбежала.

- Слушай, я тебя не понимаю, ты зачем хочешь познакомиться с бывшем парнем своей девушки?

- Хочу узнать, из-за чего она его бросила. А то эта коза мне уже надоела.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о домашних питомцах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты