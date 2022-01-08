Укр

Око за око, зуб за зуб, остальное за деньги: уморительные анекдоты, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Око за око, зуб за зуб, остальное за деньги: уморительные анекдоты, которые улыбнут Новость обновлена 08 января 2022, 11:47

Очередная подборка самых смешных шуток

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Мальчик интересуется у матери-одиночки.

- Мама, а кто мой папа?

- Дед Мороз, сволота такая! — зло отвечает мама.

- А это как?

- Посреди ночи пришел, пьяная морда, сделал подарок, и больше его никто не видел…

- Мадам, вы такая стройная. На диете?

- На зарплате.

- Мужчина, дайте мне вот тот пирожок.

- Хачапури?

- Да, точно. Хачапури, дайте мне тот пирожок.

Из протокола: "Ружье, висевшее на стене в течение трех лет, неожиданно выстрелило. Теща едва увернулась от выстрела, но получила 3 раза прикладом по спине".

- Слушай, не зли меня, я страшна в гневе!

- Ага, да ты и так не особо…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты