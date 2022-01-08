Око за око, зуб за зуб, остальное за деньги: уморительные анекдоты, которые улыбнут
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Мальчик интересуется у матери-одиночки.
- Мама, а кто мой папа?
- Дед Мороз, сволота такая! — зло отвечает мама.
- А это как?
- Посреди ночи пришел, пьяная морда, сделал подарок, и больше его никто не видел…
- Мадам, вы такая стройная. На диете?
- На зарплате.
- Мужчина, дайте мне вот тот пирожок.
- Хачапури?
- Да, точно. Хачапури, дайте мне тот пирожок.
Из протокола: "Ружье, висевшее на стене в течение трех лет, неожиданно выстрелило. Теща едва увернулась от выстрела, но получила 3 раза прикладом по спине".
- Слушай, не зли меня, я страшна в гневе!
- Ага, да ты и так не особо…
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