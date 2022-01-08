Укр

Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: самые лучшие шутки на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
215
Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: самые лучшие шутки на вечер Новость обновлена 08 января 2022, 17:22

Веселые шутки, которые не дадут вам загрустить

Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

- Ты сколько штангу выжимаешь в положении лежа?

- Килограммов двести.

- Ни фига ты качек, а внешне не скажешь.

- Так это в сумме, за неделю.

Мужик приходит домой под утро и с порога кричит жене:

- Заметь, я трезвый!

- Ты где шлялся всю ночь?! Посмотри, весь в помаде!

- Говорю же — трезвый я! Всю ночь отбивался от предложений моих дружков выпить, так эти паразиты меня в отместку помадой измазали!

Очередь к ветеринару. Кто с собачкой, кто с кошкой, кто с птичкой… и только один старик с литровой банкой, где плавает золотая рыбка. Выходит из кабинета ветеринар, видит того старика и спрашивает:

- Уважаемый, вы тоже ко мне?

- Да, доктор, вот, перестала исполнять желания…

Прилег на диван, а кота забыл покормить. Просыпаюсь, на кухне что-то гремит, наверное, кот себе готовит.

Встречаются двое юзеров. Один говорит:

- Я тут свежий антивирус достал, не хочешь себе установить?

- Нет, мне это не нужно.

- Почему?

- Да мой комп так глючит, что на нем ни один вирус не запустится.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о детях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты