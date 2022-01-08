Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: самые лучшие шутки на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
- Ты сколько штангу выжимаешь в положении лежа?
- Килограммов двести.
- Ни фига ты качек, а внешне не скажешь.
- Так это в сумме, за неделю.
Мужик приходит домой под утро и с порога кричит жене:
- Заметь, я трезвый!
- Ты где шлялся всю ночь?! Посмотри, весь в помаде!
- Говорю же — трезвый я! Всю ночь отбивался от предложений моих дружков выпить, так эти паразиты меня в отместку помадой измазали!
Очередь к ветеринару. Кто с собачкой, кто с кошкой, кто с птичкой… и только один старик с литровой банкой, где плавает золотая рыбка. Выходит из кабинета ветеринар, видит того старика и спрашивает:
- Уважаемый, вы тоже ко мне?
- Да, доктор, вот, перестала исполнять желания…
Прилег на диван, а кота забыл покормить. Просыпаюсь, на кухне что-то гремит, наверное, кот себе готовит.
Встречаются двое юзеров. Один говорит:
- Я тут свежий антивирус достал, не хочешь себе установить?
- Нет, мне это не нужно.
- Почему?
- Да мой комп так глючит, что на нем ни один вирус не запустится.
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