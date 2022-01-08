Чем хуже настроение — тем нежнее отбивные: самые лучшие шутки на вечер

Очередь к ветеринару. Кто с собачкой, кто с кошкой, кто с птичкой… и только один старик с литровой банкой, где плавает золотая рыбка. Выходит из кабинета ветеринар, видит того старика и спрашивает:

- Уважаемый, вы тоже ко мне?

- Да, доктор, вот, перестала исполнять желания…