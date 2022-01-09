Когда-нибудь мы будем просыпаться вместе - я и деньги...: эти шутки зарядят позитивом на целый день
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Сделайте весело себе и своим друзьям в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
В баре раздается телефонный звонок. Посетитель:
- Это меня!
Бармен:
- Откуда вы знаете?
- Только моя жена может так противно звонить!
Нет ничего важнее любви. Только вода, чтобы пить. И воздух, чтобы дышать.
И гравитация тоже. И пожрать тоже важно.
- Свет мой, зеркальце, скажи…
- Отвали!
- Ну, скажи.
- Нечем порадовать, нечем.
Раньше дети жестоко и подло минировали на ночь пол квартиры разбросанным лего. Щенок не такой, он добрый — ничего твердого не наложит.
Как-то военный врач с дежурным сержантом проверяли в лагере запасы воды.
- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?
- Сначала мы кипятим воду.
- Хорошо. А потом?
- Мы ее фильтруем.
- Отлично. А что вы с ней делаете дальше?
- А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво…
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