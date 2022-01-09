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Когда-нибудь мы будем просыпаться вместе - я и деньги...: эти шутки зарядят позитивом на целый день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Когда-нибудь мы будем просыпаться вместе - я и деньги...: эти шутки зарядят позитивом на целый день

Новая порция анекдотов для вашей улыбки

Сделайте весело себе и своим друзьям в это зимнее утро. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

В баре раздается телефонный звонок. Посетитель:

- Это меня!

Бармен:

- Откуда вы знаете?

- Только моя жена может так противно звонить!

Нет ничего важнее любви. Только вода, чтобы пить. И воздух, чтобы дышать.

И гравитация тоже. И пожрать тоже важно.

- Свет мой, зеркальце, скажи…

- Отвали!

- Ну, скажи.

- Нечем порадовать, нечем.

Раньше дети жестоко и подло минировали на ночь пол квартиры разбросанным лего. Щенок не такой, он добрый — ничего твердого не наложит.

Как-то военный врач с дежурным сержантом проверяли в лагере запасы воды.

- Какие меры вы принимаете для профилактики инфекции?

- Сначала мы кипятим воду.

- Хорошо. А потом?

- Мы ее фильтруем.

- Отлично. А что вы с ней делаете дальше?

- А дальше, чтобы не рисковать, мы пьем пиво…

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о стоматологах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты