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Не съезжаю от родителей, потому что выбрал не карьеру, а семью: юморные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Не съезжаю от родителей, потому что выбрал не карьеру, а семью: юморные анекдоты на день Новость обновлена 09 января 2022, 11:54

Веселые шутки, которые помогут вам расслабиться

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот воскресный день. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.

- Алло, жена! Ты меня сегодня не жди. Меня с авиабилетом кинули.

- Так ведь ты же звонил, что твой самолет уже вылетел.

- А теперь я вылетел из него…

Перед завтрашним экзаменом выпил на ночь валерьянки. Всю ночь снилось, что целуюсь с усатой девушкой. Утром решил, что в следующий раз на ночь перед экзаменом выкину из спальной комнаты кота.

Памела Андерсон очень много делает для охраны природы. Она больше не будет купаться в океане, чтобы снизить количество пластика в морях и океанах.

В церкви священник обращается к прихожанину:

- Вы каждый день приходите в церковь: может вы хотите исповедоваться?

- А что это даст, батюшка?

- Покаявшись на исповеди, вы можете облегчить свою участь, сын мой.

- Вот и полицейские мне так говорят.

- Ну вот, милая - теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин?

- А ты обещаешь, что не будешь ругаться?

- Обещаю!

- Ну ладно. Пятеро.

- Так ты, значит, врала мне, когда говорила, что я у тебя первый?!

- Нет.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты