Не съезжаю от родителей, потому что выбрал не карьеру, а семью: юморные анекдоты на день
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот воскресный день. "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.
- Алло, жена! Ты меня сегодня не жди. Меня с авиабилетом кинули.
- Так ведь ты же звонил, что твой самолет уже вылетел.
- А теперь я вылетел из него…
Перед завтрашним экзаменом выпил на ночь валерьянки. Всю ночь снилось, что целуюсь с усатой девушкой. Утром решил, что в следующий раз на ночь перед экзаменом выкину из спальной комнаты кота.
Памела Андерсон очень много делает для охраны природы. Она больше не будет купаться в океане, чтобы снизить количество пластика в морях и океанах.
В церкви священник обращается к прихожанину:
- Вы каждый день приходите в церковь: может вы хотите исповедоваться?
- А что это даст, батюшка?
- Покаявшись на исповеди, вы можете облегчить свою участь, сын мой.
- Вот и полицейские мне так говорят.
- Ну вот, милая - теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин?
- А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
- Обещаю!
- Ну ладно. Пятеро.
- Так ты, значит, врала мне, когда говорила, что я у тебя первый?!
- Нет.
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