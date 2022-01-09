Опишите свою внешность. — Привыкнуть можно! Смешные шутки на вечер для поднятия настроения

Если вы с тещей живете душа в душу, если она может серьезно поговорить с вами о политике, о рыбалке, о спорте, если в спорах с женой всегда принимает вашу сторону, если не брюзжит, когда вы выпили — приглядитесь внимательно: может, это тесть?!