Опишите свою внешность. — Привыкнуть можно! Смешные шутки на вечер для поднятия настроения
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам отличное настроение на целый вечер.
Если вы с тещей живете душа в душу, если она может серьезно поговорить с вами о политике, о рыбалке, о спорте, если в спорах с женой всегда принимает вашу сторону, если не брюзжит, когда вы выпили — приглядитесь внимательно: может, это тесть?!
Замечено, что два самых длинных рабочих дня — это понедельник и пятница. Научного обоснования данной аномалии пока не найдено.
Звонок в дверь к мужику. На пороге соседка.
- Здравствуйте, вы же выступили поручителем долга у моего мужа?
- Да. А что, он не платит?
- Платит, но не исполняет.
Чему могут научить современные мультики? Вот в наше время, Алладин всех нас научил, что если ты хорошо воруешь, то скоро будешь у власти.
Вечный спор, как проще жить — женатым или холостяком, лично не знаю. Но новую девушку все же проще показать маме, чем жене.
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