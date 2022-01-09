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Опишите свою внешность. — Привыкнуть можно! Смешные шутки на вечер для поднятия настроения

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Опишите свою внешность. — Привыкнуть можно! Смешные шутки на вечер для поднятия настроения Новость обновлена 09 января 2022, 17:34

Читаем, улыбаемся, а может, даже, и смеемся

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам отличное настроение на целый вечер.

Если вы с тещей живете душа в душу, если она может серьезно поговорить с вами о политике, о рыбалке, о спорте, если в спорах с женой всегда принимает вашу сторону, если не брюзжит, когда вы выпили — приглядитесь внимательно: может, это тесть?!

Замечено, что два самых длинных рабочих дня — это понедельник и пятница. Научного обоснования данной аномалии пока не найдено.

Звонок в дверь к мужику. На пороге соседка.

- Здравствуйте, вы же выступили поручителем долга у моего мужа?

- Да. А что, он не платит?

- Платит, но не исполняет.

Чему могут научить современные мультики? Вот в наше время, Алладин всех нас научил, что если ты хорошо воруешь, то скоро будешь у власти.

Вечный спор, как проще жить — женатым или холостяком, лично не знаю. Но новую девушку все же проще показать маме, чем жене.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про учебу, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты