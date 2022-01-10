Если девушка не знает чем заняться, значит пора есть: анекдоты на утро, от которых весело
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Чтобы вы не заскучали в этот понедельник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Встречаются два старых знакомых.
- Как дела? Твой сын, наверное, уже женился?
- Да нет еще.
- А что так?
- А кто же за его зарплату замуж пойдет?
Психиатр спрашивает у пациента:
- Не бывало ли с Вами так, что Вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?
- Очень часто, доктор.
- О, это очень серьезно и когда это с Вами бывает?
- Когда говорю по телефону.
- Официант! Пива!
- Как пива? После водки?
- Запомни, мальчик, не после водки, а перед шампанским!
- Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!
Хозяйке на заметку.
Если вы добавите в смузи полстакана водки, ваш гость не заметит отсутствия в нем свежей клубники.
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.