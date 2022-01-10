Если девушка не знает чем заняться, значит пора есть: анекдоты на утро, от которых весело

Психиатр спрашивает у пациента:

- Не бывало ли с Вами так, что Вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?

- Очень часто, доктор.

- О, это очень серьезно и когда это с Вами бывает?

- Когда говорю по телефону.