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Если девушка не знает чем заняться, значит пора есть: анекдоты на утро, от которых весело

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Если девушка не знает чем заняться, значит пора есть: анекдоты на утро, от которых весело

Очередная подборка самых смешных анекдотов для хорошего настроения

Чтобы вы не заскучали в этот понедельник, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Встречаются два старых знакомых.

- Как дела? Твой сын, наверное, уже женился?

- Да нет еще.

- А что так?

- А кто же за его зарплату замуж пойдет?

Психиатр спрашивает у пациента:

- Не бывало ли с Вами так, что Вы слышите голос и не знаете, кто говорит и откуда?

- Очень часто, доктор.

- О, это очень серьезно и когда это с Вами бывает?

- Когда говорю по телефону.

- Официант! Пива!

- Как пива? После водки?

- Запомни, мальчик, не после водки, а перед шампанским!

- Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!

Хозяйке на заметку.

Если вы добавите в смузи полстакана водки, ваш гость не заметит отсутствия в нем свежей клубники.

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты