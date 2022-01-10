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Мужикам не понять, какое это счастье — влезть в прошлоновогоднее платье! Анекдоты, которые рассмешат

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Мужикам не понять, какое это счастье — влезть в прошлоновогоднее платье! Анекдоты, которые рассмешат Новость обновлена 10 января 2022, 12:04

Новая порция уморительных шуток на день

Отвлекитесь от рабочей суеты с нашими новыми анекдотами. Свежая подборка шуточек, которыми "Телеграф" делится в этот понедельник.

У меня дома всегда есть шарики, надутые гелием, так что если мне звонят из колл-центра, то я беру какой-нибудь шарик, делаю из него глубокий вдох и отвечаю: "Мамы с папой нет дома".

- Сарочка, а твой Абраша тебе по дому помогает?

- Мой Абраша из категории таких людей, которые наибольшую пользу приносят, когда ничего не делают.

- Вам туалетную бумагу какого цвета?

- Обычную, белую. Я сам раскрашу.

- Ну что, давайте теперь спариваться! — сказал мужик и сел перед кучей выстиранных носков…

- Дорогой, поклянись на библии, что ты меня любишь.

- Почему именно на библии?

- Потому, что если обманешь, то попадешь в ад.

- А где я нахожусь сейчас?

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты