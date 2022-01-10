Что нужно для скандала? Ничего и жена! Веселые анекдоты на вечер

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер

На нашем сайте собраны только самые лучшие анекдоты. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

Если у мужа второй день температура 37, начинайте обсуждать с ним дизайн памятника и музыку, которая будет звучать в траурном зале.

— Дорогой, где ты был? — В прокуратуре! — Странно… Трусы сухие и совсем не пахнут!

— Холмс, можно ли по татуировке, определить уровень интеллекта ? — Это же элементарно, Ватсон: Татуировка есть — интеллекта нет.

Врач пытается успокоить пессимистически настроенного пациента: — Перестаньте волноваться. Вам ничто не угрожает. Я сам болел вашей болезнью. — Да, но у вас был другой доктор, — возразил пациент.

На днях сдавал тест на наркотики, и он оказался отрицательным. Теперь нам с дилером есть о чём поговорить…

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