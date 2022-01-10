Что нужно для скандала? Ничего и жена! Веселые анекдоты на вечер
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Если у мужа второй день температура 37, начинайте обсуждать с ним дизайн памятника и музыку, которая будет звучать в траурном зале.
— Дорогой, где ты был?
— В прокуратуре!
— Странно… Трусы сухие и совсем не пахнут!
— Холмс, можно ли по татуировке, определить уровень интеллекта ?
— Это же элементарно, Ватсон: Татуировка есть — интеллекта нет.
Врач пытается успокоить пессимистически настроенного пациента:
— Перестаньте волноваться. Вам ничто не угрожает. Я сам болел вашей болезнью.
— Да, но у вас был другой доктор, — возразил пациент.
На днях сдавал тест на наркотики, и он оказался отрицательным.
Теперь нам с дилером есть о чём поговорить…
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