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Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к любым новостям! Обалдеете от этих шуток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к любым новостям! Обалдеете от этих шуток Новость обновлена 11 января 2022, 11:29

Новая порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день

Поднимите себе, своим близким, друзьям или коллегам настроение в этот январский вторник. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, которые улыбнут.

Если собеседник во всем с тобой охотно соглашается, то скорей всего, он тебя не слушает.

Или выбирает удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.

Школа, урок биологии.

— Дарвинизм, дети, это теория эволюции, согласно которой, например, все люди произошли от обезьяны.

— Не все, Мария Ивановна.

— Почему ты так думаешь, Вовочка?

— Посмотрите на Машеньку. Она еще не произошла!

Приходит мужчина в парикмахерскую:

— Я бы хотел привести в порядок голову!

— О, это не к нам, психиатр в доме напротив.

Пока он спал, я встала и приготовила ему завтрак…, съела его и заснула снова… Он так и не узнал, какая я заботливая.

Я: сижу на рабочем видеозвонке.

Кот: мммяу!

Вся конференция: ПОКАЗЫВАЙТЕ КОТА!

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о женихах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты