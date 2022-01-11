Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к любым новостям! Обалдеете от этих шуток
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Поднимите себе, своим близким, друзьям или коллегам настроение в этот январский вторник. "Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов, которые улыбнут.
Если собеседник во всем с тобой охотно соглашается, то скорей всего, он тебя не слушает.
Или выбирает удобный момент, чтобы у тебя денег в долг попросить.
Школа, урок биологии.
— Дарвинизм, дети, это теория эволюции, согласно которой, например, все люди произошли от обезьяны.
— Не все, Мария Ивановна.
— Почему ты так думаешь, Вовочка?
— Посмотрите на Машеньку. Она еще не произошла!
Приходит мужчина в парикмахерскую:
— Я бы хотел привести в порядок голову!
— О, это не к нам, психиатр в доме напротив.
Пока он спал, я встала и приготовила ему завтрак…, съела его и заснула снова… Он так и не узнал, какая я заботливая.
Я: сижу на рабочем видеозвонке.
Кот: мммяу!
Вся конференция: ПОКАЗЫВАЙТЕ КОТА!
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