Кровати - это просто зарядные устройства для людей: забавные анекдоты на вечер
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.
Ребята, сделайте меня пожалуйста замом министра чего угодно, мне чисто ипотеку закрыть и всё, я дальше сам уволюсь, обещаю. Я всё посчитал, чтобы закрыть ипотеку мне на таком посту потребуется 17 секунд.
— Что то у тебя вид не здоровый
— Это я начал вести здоровый образ жизни.
— Ну ладно тогда.
Если дедушка на свое восьмидесятилетие задул все свечки на торте, значит, квартира освободится еще не скоро.
— Я качаюсь по 2 часа каждый день, а мышцы не растут.
— Не знаю, может с качелями, что-то не так?
— Вовочка, назови будущее время глагола "украсть".
— Посадят.
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