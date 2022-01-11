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Кровати - это просто зарядные устройства для людей: забавные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Кровати - это просто зарядные устройства для людей: забавные анекдоты на вечер Новость обновлена 11 января 2022, 17:21

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый вечер

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.

Ребята, сделайте меня пожалуйста замом министра чего угодно, мне чисто ипотеку закрыть и всё, я дальше сам уволюсь, обещаю. Я всё посчитал, чтобы закрыть ипотеку мне на таком посту потребуется 17 секунд.

— Что то у тебя вид не здоровый

— Это я начал вести здоровый образ жизни.

— Ну ладно тогда.

Если дедушка на свое восьмидесятилетие задул все свечки на торте, значит, квартира освободится еще не скоро.

— Я качаюсь по 2 часа каждый день, а мышцы не растут.

— Не знаю, может с качелями, что-то не так?

— Вовочка, назови будущее время глагола "украсть".

— Посадят.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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