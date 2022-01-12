Укр

Старый Новый год – это не праздник. Это – контрольный выстрел в печень! Уморительные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
107
Старый Новый год – это не праздник. Это – контрольный выстрел в печень! Уморительные анекдоты на вечер Новость обновлена 12 января 2022, 17:58

Короткие шутки, которые зарядят позитивом на целый вечер

Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

А как загадывать желания на Старый Новый год? Хочу чтобы в Старом Новом году…или хочу чтобы после Старого Нового года,… нет наверное не так а просто ХОЧУ!

— Вот смотри, сначала католическое Рождество, потом Новый год, затем наше Рождество, Старый Новый Год, Крещение, всё это постепенно перетекает в 14 февраля, а потом в 8 марта… Что там потом?

— Потом кончается здоровье…

— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год… Шубу!

— Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свеклу и селёдку!!!

Если к Старому Новому году у Вас в холодильнике осталось оливье – значит в Новом году Вы ещё не были дома.

На Старый Новый Год надо дарить старые подарки.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Вечерние анекдоты #Анекдоты на вечер