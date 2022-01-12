Старый Новый год – это не праздник. Это – контрольный выстрел в печень! Уморительные анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 107
Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
А как загадывать желания на Старый Новый год? Хочу чтобы в Старом Новом году…или хочу чтобы после Старого Нового года,… нет наверное не так а просто ХОЧУ!
— Вот смотри, сначала католическое Рождество, потом Новый год, затем наше Рождество, Старый Новый Год, Крещение, всё это постепенно перетекает в 14 февраля, а потом в 8 марта… Что там потом?
— Потом кончается здоровье…
— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год… Шубу!
— Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свеклу и селёдку!!!
Если к Старому Новому году у Вас в холодильнике осталось оливье – значит в Новом году Вы ещё не были дома.
На Старый Новый Год надо дарить старые подарки.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.