Самое сложное в работе окулиста — убедить пациентку раздеться: веселые шутки и анекдоты

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Чтобы вы не скучали в этот январский четверг, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

В аптеке: — Мне что-нибудь, чтобы с девушками получалось. — Виагру? — Нет, а есть хлороформ?

Сложность первого, после праздника, рабочего дня заключается в том что нужно встать в семь утра, а не лечь.

— Назовите хотя второго ребёнка нормальным именем. — Ты что, всё ещё злишься на нас, Лайфхак?

Возвращаюсь от родителей, как будто совершил набег на древнюю Русь — с собой везу мёд, орехи, сало.

Компьютерные игры действительно очень пагубно влияют на психику. В детстве я играл в змейку — теперь постоянно ем всю еду на своем пути и увеличиваюсь в размерах.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.