Самое сложное в работе окулиста — убедить пациентку раздеться: веселые шутки и анекдоты
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Чтобы вы не скучали в этот январский четверг, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
В аптеке:
— Мне что-нибудь, чтобы с девушками получалось.
— Виагру?
— Нет, а есть хлороформ?
Сложность первого, после праздника, рабочего дня заключается в том что нужно встать в семь утра, а не лечь.
— Назовите хотя второго ребёнка нормальным именем.
— Ты что, всё ещё злишься на нас, Лайфхак?
Возвращаюсь от родителей, как будто совершил набег на древнюю Русь — с собой везу мёд, орехи, сало.
Компьютерные игры действительно очень пагубно влияют на психику. В детстве я играл в змейку — теперь постоянно ем всю еду на своем пути и увеличиваюсь в размерах.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.