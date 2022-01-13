Две вещи никогда не понять иностранцам: Старый Новый год и недоперепил: анекдоты для отличного настроения

Старый Новый год или Новый год по старому летоисчислению отмечают в Украине с 13 на 14 января. Это особый праздник пересекается со Щедрым вечером, когда все семьи садятся за щедро накрытый стол, веселятся, ходят друг к другу в гости, а также щедруют и посевают.

В честь праздничных дней "Телеграф" сделал подборку со смешными анекдотами про Старый Новый год, которые подарят позитивные эмоции на долгое время. Поделитесь хорошим настроением со своими близкими.

– Дедушка Мороз, пожалуйста, подари мне на Старый Новый год – старый курс доллара. – Попроси что-нибудь более реальное. Например, единорога.

Гадала на Старый Новый год. Сожгла елку, залила соседей, едва не убила валенком какого-то мужчину. Сразу приехали скорая, пожарные и полиция. Теперь сижу и думаю – кто же из них мой суженый.

Если к Старому Новому году у вас в холодильнике осталось оливье – значит в Новом году вы еще не были дома.

— Милый, я на Новый Год загадала желание Деду Морозу! Как ты думаешь, оно к Старому Новому году может исполниться? — А что же ты попросила у Деда Мороза, дорогая? — Шубу! — Ну, конечно же твое желание исполнится! Я обязательно к Старому Новому году куплю свеклу и селедку!

Прошел Новый год, Рождество, ждем Старый Новый год, дальше неделька воспоминаний… и дружно начинаем мечтать о лете!

Еще больше уморительных анекдотов про Старый Новый год в нашей предыдущей подборке. Также ранее "Телеграф" делился с читателями красивыми открытками со Старым Новым годом-2022, чтобы поздравить близких людей с праздником.