Я не против иронии, но фраза "Доброе утро" — это перебор: шутки, которые не оставят в плохом настроении
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это праздничное утро пятницы. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Муж приходит домой, и жена ему сходу лепит в табло. Муж:
- За что, блин?
- Я тебе звонила, а там какая-то твоя баба: "Абонент сейчас занят, перезвоните позже". И чем это ты был с ней занят?!
- Скажи, тебе нравится мне постоянно делать больно?
- Не понял.
- Ты постоянно говоришь, что у тебя все хорошо, и подтверждаешь это своей счастливой физиономией.
- Леша, давай забудем, что между нами было прошлой ночью.
- То есть, Петрович, я за тебя, пьяная скотина, как будто в ночную смену не выходил?
- Дорогая, ты че хандришь?
- Настроения нет.
- Скажи честно, ты взвешивалась, да?
- Как ты думаешь, чиновники верят в Бога?
- Скорее всего они уверены, что даже в аду займут ответственную должность…
Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Старый Новый год 14 января, вам сюда.