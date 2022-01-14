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Я не против иронии, но фраза "Доброе утро" — это перебор: шутки, которые не оставят в плохом настроении

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Я не против иронии, но фраза "Доброе утро" — это перебор: шутки, которые не оставят в плохом настроении

Уморительные утренние анекдоты, которые заставят вас смеяться до слез

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это праздничное утро пятницы. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.

Муж приходит домой, и жена ему сходу лепит в табло. Муж:

- За что, блин?

- Я тебе звонила, а там какая-то твоя баба: "Абонент сейчас занят, перезвоните позже". И чем это ты был с ней занят?!

- Скажи, тебе нравится мне постоянно делать больно?

- Не понял.

- Ты постоянно говоришь, что у тебя все хорошо, и подтверждаешь это своей счастливой физиономией.

- Леша, давай забудем, что между нами было прошлой ночью.

- То есть, Петрович, я за тебя, пьяная скотина, как будто в ночную смену не выходил?

- Дорогая, ты че хандришь?

- Настроения нет.

- Скажи честно, ты взвешивалась, да?

- Как ты думаешь, чиновники верят в Бога?

- Скорее всего они уверены, что даже в аду займут ответственную должность…

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Старый Новый год 14 января, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты