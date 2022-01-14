Старый Новый год празднуют те, кто выжил после Нового года и Рождества: анекдоты, которые улыбнут

Веселые анекдоты в эту праздничную пятницу. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками про Старый Новый год 14 января, которые заставят смеяться до слез.

Хорошие у нас традиции. Если ты что-то из задуманного не успел сделать к Новому году, тебе даются две недели на вторую попытку.

А как загадывать желания на Старый Новый год? Хочу, чтобы в Старом Новом году… или хочу, чтобы после Старого Нового года… Нет, наверное не так, а просто ХОЧУ!

— Девки, помните, как мы Новый Год отмечали? — Нет, не помним. — А давайте Старый Новый Год так же отметим!

Тест на выносливость я не прошла. Есть и пить еще могу, а вот фраза "С Новым годом" вызывает истерический припадок.

Передарил жене на Старый Новый год то, что дарил на Новый год, а она почему-то не рада. По-моему, она саму суть праздника не улавливает.

Еще больше уморительных анекдотов про Старый Новый год в нашей предыдущей подборке. Также ранее "Телеграф" делился с читателями красивыми открытками со Старым Новым годом-2022, чтобы поздравить близких людей с праздником.