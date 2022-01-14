Кто твои родители? - Создатели совершенства…: юморные шутки на вечер

На уроке парень правильно отвечал на все вопросы учителя. Его одноклассница:

- Он чмо и ботаник!

Учитель:

- Не говори так, возможно, лет через 5 он будет твоим работодателем.

Парень:

- Нет, не буду. Я не планирую быть сутенером.