Укр

Кто твои родители? - Создатели совершенства…: юморные шутки на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
52
Кто твои родители? - Создатели совершенства…: юморные шутки на вечер Новость обновлена 14 января 2022, 17:31

Веселые шутки, которые не дадут вам загрустить

Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.

Объявление в подъезде: "Уважаемая соседка с шестого этажа! Перестаньте, пожалуйста, так кричать по ночам. Я была с вашим мужем — ничего особенного".

- Бабушка, ты представляешь, у меня есть беспроводной интернет!

- Ой, внучек, я еще беспроводные утюги помню!

На уроке парень правильно отвечал на все вопросы учителя. Его одноклассница:

- Он чмо и ботаник!

Учитель:

- Не говори так, возможно, лет через 5 он будет твоим работодателем.

Парень:

- Нет, не буду. Я не планирую быть сутенером.

Что такое шоу-бизнес? Это когда сначала человек из кожи лезет, чтобы стать известным, а потом всю жизнь прячется от фанатов…

- Я когда в парке был, то монету бросил в фонтан.

- Зачем?

- Чтобы потом вернутся.

- И что, вернулся?

- Пришлось. Денег на обратную дорогу не хватило.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Старый Новый год, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты