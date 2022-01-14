Кто твои родители? - Создатели совершенства…: юморные шутки на вечер
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский вечер. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов для поднятия настроения.
Объявление в подъезде: "Уважаемая соседка с шестого этажа! Перестаньте, пожалуйста, так кричать по ночам. Я была с вашим мужем — ничего особенного".
- Бабушка, ты представляешь, у меня есть беспроводной интернет!
- Ой, внучек, я еще беспроводные утюги помню!
На уроке парень правильно отвечал на все вопросы учителя. Его одноклассница:
- Он чмо и ботаник!
Учитель:
- Не говори так, возможно, лет через 5 он будет твоим работодателем.
Парень:
- Нет, не буду. Я не планирую быть сутенером.
Что такое шоу-бизнес? Это когда сначала человек из кожи лезет, чтобы стать известным, а потом всю жизнь прячется от фанатов…
- Я когда в парке был, то монету бросил в фонтан.
- Зачем?
- Чтобы потом вернутся.
- И что, вернулся?
- Пришлось. Денег на обратную дорогу не хватило.
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