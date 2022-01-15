Только папа может уснуть под телевизор, и проснуться, если его выключить: эти анекдоты поднимут настроение на целый день
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 350
Чтобы вы не скучали в эту теплую январскую субботу, "Телеграф" составил для вас новую подборку смешных анекдотов для поднятия настроения.
Все очень удивляются тому, что я не курю и не пью, спрашивают почему, а я отвечаю: "Так получилось, братан, связалась с хорошей компанией в молодости, а потом пошло-поехало: гимназия, университет, нормальная работа".
Девушка хотела, чтобы ее кавалер вел себя как настоящий принц, но он понял ее немного неправильно и в итоге вырезал Стратхольм, уплыл в Нортренд, вернулся с Фростморном и стал королем.
- Доктор, я совсем не сплю, в голову лезут тысячи мыслей…
- Пейте на ночь стакан касторки!
- И я буду хорошо спать?
- Нет, не будете. Но мысль будет всего одна. Следующий!
Сегодня ночью к нам в дом забрался вор. Я не стал стрелять в него, просто навел лазерный прицел ему на лицо, а наши кошки решили поиграть с ним…
- Подсудимый, вы застали жену с любовником и убили ее, но любовника не тронули. Почему?
- Ваша честь, я решил, что лучше один раз убить одну женщину, чем каждую неделю убивать по мужчине…
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Старый Новый год, вам сюда.