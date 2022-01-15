Укр

Лежать на диване - это тоже идти своим путем! Прикольные анекдоты на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
474
Лежать на диване - это тоже идти своим путем! Прикольные анекдоты на вечер Новость обновлена 15 января 2022, 17:27

Порция шуток, после прочтения которых вы будете смеяться весь вечер

На нашем сайте собраны только самые лучшие анекдоты. Читаем, улыбаемся, а может даже и смеемся!

- Вы готовы жениться на Златочке без всякого приданого?

- Да, мне не надо от вас ничего.

- Тогда, извините, но за вас я ее не отдам.

- Почему же?

- Зачем мне зять-идиот?

Чем больше муж откровенен со своей женой, тем больше у нее возникают подозрения, что он что-то скрывает.

- Как вам последняя прочитанная книга?

- Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!

- Сидоренко! Вы совсем с ума сошли? Спите прямо на рабочем месте!

- Простите, шеф. Просто у меня дома жена недавно родила, ребенок по ночам орет, не могу никак заснуть.

- Так, с завтрашнего дня будете приносить своего ребенка на работу. Чтобы и здесь не засыпали!

Приходит бухгалтер к врачу с жалобой на бессонницу. Врач:

- А вы попробуйте считать овец.

- Да я уже пробовал несколько раз, только я все время при этом делаю ошибку, и мне потом приходится 3 часа ее искать!

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о пенсионерах, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты