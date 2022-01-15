Лежать на диване - это тоже идти своим путем! Прикольные анекдоты на вечер
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- Вы готовы жениться на Златочке без всякого приданого?
- Да, мне не надо от вас ничего.
- Тогда, извините, но за вас я ее не отдам.
- Почему же?
- Зачем мне зять-идиот?
Чем больше муж откровенен со своей женой, тем больше у нее возникают подозрения, что он что-то скрывает.
- Как вам последняя прочитанная книга?
- Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!
- Сидоренко! Вы совсем с ума сошли? Спите прямо на рабочем месте!
- Простите, шеф. Просто у меня дома жена недавно родила, ребенок по ночам орет, не могу никак заснуть.
- Так, с завтрашнего дня будете приносить своего ребенка на работу. Чтобы и здесь не засыпали!
Приходит бухгалтер к врачу с жалобой на бессонницу. Врач:
- А вы попробуйте считать овец.
- Да я уже пробовал несколько раз, только я все время при этом делаю ошибку, и мне потом приходится 3 часа ее искать!
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