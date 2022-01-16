А чем легче всего довести человека до слез? - Смехом: позитивные шутки, которые подарят отличное настроение

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний денек! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Перестараться — это когда количество выпитого делает девушку настолько красивой, что ты становишься ее недостойным.

Ужаснее, чем мужчина засыпающий сразу после секса, может быть только женщина, засыпающая во время секса.

Надувная женщина это хорошо. Надоела? Пробку вытащил и та сдулась. А настоящей женщине только скажи, что она надоела. Сразу надуется.

- И зачем Фемиде весы? - Как зачем? Взвешивать подношения. Какая сторона поднесет больше, та и права. А повязка на глазах — чтобы потом утверждать, что никаких подношений она не видела. Очевидно же!

Как говорят опытные кулинары: - Мы и на вас приправу найдем!

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