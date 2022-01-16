Юность - это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены: позитивные шутки на вечер
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Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".
— Вот скажите, почему внутренние органы не чешутся?
— Это у Вас вопрос юридический, или анатомический?
В смысле "Нельзя тратить всю зарплату в первый же день"?
Вас что, в детстве не учили никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?
— Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
— Скромностью.
— Поздравляем, вы приняты в тайный орден массового нытья.
— Зачем? Я не хочу!..
— Неплохое начало!
Первый день на работе после праздников:
— Какая погода хорошая, сейчас-бы на рыбалку, давно не был…
— Так 9 дней праздников было, чего не съездил?
— Праздновал…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.