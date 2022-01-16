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Юность - это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены: позитивные шутки на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Юность - это очень короткий путь из-под маминого тапка под каблук жены: позитивные шутки на вечер Новость обновлена 16 января 2022, 17:44

Забавная подборка новых шуток для вашей улыбки

Прикольные анекдоты, которые подарят нашим читателям прекрасное настроение и улыбки в этот вечер. Новая подборка юморных шуток от "Телеграфа".

— Вот скажите, почему внутренние органы не чешутся?

— Это у Вас вопрос юридический, или анатомический?

В смысле "Нельзя тратить всю зарплату в первый же день"?

Вас что, в детстве не учили никогда не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

— Чем вы объясните то, что не указали в налоговой декларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?

— Скромностью.

— Поздравляем, вы приняты в тайный орден массового нытья.

— Зачем? Я не хочу!..

— Неплохое начало!

Первый день на работе после праздников:

— Какая погода хорошая, сейчас-бы на рыбалку, давно не был…

— Так 9 дней праздников было, чего не съездил?

— Праздновал…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.

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