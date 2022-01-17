Зима как всегда — ожидали, что похолодает, а оно взяло и подорожало: свежие позитивные анекдоты
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это утро понедельника! "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.
Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90% еще в здравом уме и прислушиваются к их советам.
- Сонечка, посоветуйте, какую мне сделать маску для лица, чтобы не было морщин.
- Роза Марковна, вам таки можно любую, только не снимайте!
- Маманя, а вы шо, еще гектар земли взяли?
- Да! А откуда ты узнала, доня?
- Кобыла за сараем повесилась!
Когда средневековым ученым становилось холодно один из них заявлял, что Земля круглая.
И все остальные грелись у костра.
- Доброе Утро!
- Какое оно доброе, мы же в морге!
- Ну тогда Гуттен Морген!
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