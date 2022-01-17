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Зима как всегда — ожидали, что похолодает, а оно взяло и подорожало: свежие позитивные анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Зима как всегда — ожидали, что похолодает, а оно взяло и подорожало: свежие позитивные анекдоты

Веселые шутки, которые зарядят позитивом на целую неделю

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это утро понедельника! "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.

Только 10% людей вступают в дискуссии со своими котами, остальные 90% еще в здравом уме и прислушиваются к их советам.

- Сонечка, посоветуйте, какую мне сделать маску для лица, чтобы не было морщин.

- Роза Марковна, вам таки можно любую, только не снимайте!

- Маманя, а вы шо, еще гектар земли взяли?

- Да! А откуда ты узнала, доня?

- Кобыла за сараем повесилась!

Когда средневековым ученым становилось холодно один из них заявлял, что Земля круглая.

И все остальные грелись у костра.

- Доброе Утро!

- Какое оно доброе, мы же в морге!

- Ну тогда Гуттен Морген!

Еще больше смешных анекдотов на утро в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

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#Шутки #Юмор #Анекдоты