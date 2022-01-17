Что я делаю на работе? Изо всех сил стараюсь не уволиться: юморные анекдоты и шутки
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский понедельник! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Спускается профессор логики в лифте, лифт останавливается, человек, который хочет войти, спрашивает:
- Этот лифт едет вверх или вниз?
Профессор отвечает:
- Да.
- Сутки у меня делятся на три части: утро, день, вечер, потом опять утро…
- А ночь?
- Нет теперь у меня ночи. С тех пор как чертов доктор запретил ночью жрать.
- Я должен бежать домой, иначе мамаша устроит мне историю.
- Ты хотел сказать — истерию?
- Нет, именно историю. Она начнет вспоминать все мои грехи прошлых лет.
- Есть такая известная скульптура: женщина без рук. Ну, прямо — моя жена.
- Твоя же с руками.
- На вид — да. Но вот если судить по результатам ее хозяйственной деятельности…
- Я толстая?
- Ну что ты, дорогая. Ты просто модель! Дирижабля…
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.