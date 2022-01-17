Укр

Что я делаю на работе? Изо всех сил стараюсь не уволиться: юморные анекдоты и шутки

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Что я делаю на работе? Изо всех сил стараюсь не уволиться: юморные анекдоты и шутки Новость обновлена 17 января 2022, 13:12

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот январский понедельник! "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Спускается профессор логики в лифте, лифт останавливается, человек, который хочет войти, спрашивает:

- Этот лифт едет вверх или вниз?

Профессор отвечает:

- Да.

- Сутки у меня делятся на три части: утро, день, вечер, потом опять утро…

- А ночь?

- Нет теперь у меня ночи. С тех пор как чертов доктор запретил ночью жрать.

- Я должен бежать домой, иначе мамаша устроит мне историю.

- Ты хотел сказать — истерию?

- Нет, именно историю. Она начнет вспоминать все мои грехи прошлых лет.

- Есть такая известная скульптура: женщина без рук. Ну, прямо — моя жена.

- Твоя же с руками.

- На вид — да. Но вот если судить по результатам ее хозяйственной деятельности…

- Я толстая?

- Ну что ты, дорогая. Ты просто модель! Дирижабля…

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты