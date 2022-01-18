Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если видишь на ней деньги — всё хорошо: веселые шутки на утро
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Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.
К некоторым людям я отношусь хорошо только потому, что слышал о них много гадостей от людей, к которым я отношусь плохо.
Каждый день, вижу одно и тоже, выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена и уезжает, это как надо так накосячить?
Налоги это просто годовая подписка на страну, в которой ты живёшь. Детство — бесплатный пробный период, а пенсия — кешбек за все годы труда.
С утра муж вдруг захотел блинчиков. Надоели ему салаты и холодец. Напекла… Завернула вовнутрь оливье… Не выбрасывать же…
Стоит мне настроиться на рабочую волну, как меня сразу начинает укачивать.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.