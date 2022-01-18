Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если видишь на ней деньги — всё хорошо: веселые шутки на утро

Поднимите себе и своим близким настроение в это замечательное утро. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые улыбнут.

К некоторым людям я отношусь хорошо только потому, что слышал о них много гадостей от людей, к которым я отношусь плохо.

Каждый день, вижу одно и тоже, выходит мужик, чистит авто от снега и прогревает, выходит жена и уезжает, это как надо так накосячить?

Налоги это просто годовая подписка на страну, в которой ты живёшь. Детство — бесплатный пробный период, а пенсия — кешбек за все годы труда.

С утра муж вдруг захотел блинчиков. Надоели ему салаты и холодец. Напекла… Завернула вовнутрь оливье… Не выбрасывать же…

Стоит мне настроиться на рабочую волну, как меня сразу начинает укачивать.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тещах и зятьях, вам сюда.