Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел: позитивные шутки, которые вас рассмешат
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Поднимите себе и своим близким настроение в этот морозный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.
Телефон сам что-то загружает, обновляет..
Скоро он вообще заберет мою одежду и пойдет искать Сару Коннор!
Новогоднее застолье может привести к тому, что в один из дней твоё отражение в зеркале будет выглядеть так же, как до этого в ёлочных игрушках.
Ничего так не напоминает об ушедшей молодости, как прокрутка колёсика мышки в поле "год" в течении нескольких секунд…
— Папа, отдолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.
— Бери, но там нет бензина.
— А нам и не надо.
Домашняя ссора — это семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он обязан целый час это выслушивать.
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