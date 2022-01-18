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Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел: позитивные шутки, которые вас рассмешат

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Настоящая любовь — это когда помыл кота, а он все равно к тебе пришел: позитивные шутки, которые вас рассмешат Новость обновлена 18 января 2022, 11:57

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Поднимите себе и своим близким настроение в этот морозный зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

Телефон сам что-то загружает, обновляет..

Скоро он вообще заберет мою одежду и пойдет искать Сару Коннор!

Новогоднее застолье может привести к тому, что в один из дней твоё отражение в зеркале будет выглядеть так же, как до этого в ёлочных игрушках.

Ничего так не напоминает об ушедшей молодости, как прокрутка колёсика мышки в поле "год" в течении нескольких секунд…

— Папа, отдолжи нам с девушкой автомобиль на вечер.

— Бери, но там нет бензина.

— А нам и не надо.

Домашняя ссора — это семейный диспут, в результате которого жена говорит своему мужу, что ей нечего больше сказать, а он обязан целый час это выслушивать.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

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