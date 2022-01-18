По утрам сантехник Николаев впитывает влагу лучше любых подгузников: смешные анекдоты на вечер
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Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!
— Как вам последняя прочитанная книга?
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!
Люди сейчас жалуются на отсутствие сексуального просвещения, а ведь сами несколько лет назад смеялись над людьми в майках "секс-инструктор".
— Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?
— Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.
— Доктор, я пожалуй перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение…
Женская фраза — "я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
Он: — Что делаешь?
Она: — Я на уроке физики, а ты?
Он: — А я на информатике.
Она: — Что у вас за школа такая, как не спрошу, так ты на информатике?
Он: — Я учитель информатики.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.