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По утрам сантехник Николаев впитывает влагу лучше любых подгузников: смешные анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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По утрам сантехник Николаев впитывает влагу лучше любых подгузников: смешные анекдоты на вечер Новость обновлена 18 января 2022, 17:37

Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток.

Холодный вечер — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые зарядят вас позитивной энергией!

— Как вам последняя прочитанная книга?

— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недосказанности, полунамеков. Какая мама? Какая рама? Зачем ее мыть?!

Люди сейчас жалуются на отсутствие сексуального просвещения, а ведь сами несколько лет назад смеялись над людьми в майках "секс-инструктор".

— Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?

— Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.

— Доктор, я пожалуй перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение…

Женская фраза — "я снимаю белье" до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.

Он: — Что делаешь?

Она: — Я на уроке физики, а ты?

Он: — А я на информатике.

Она: — Что у вас за школа такая, как не спрошу, так ты на информатике?

Он: — Я учитель информатики.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о тёщах и зятьях, вам сюда.

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