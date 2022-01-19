Толкнуть любимую тещу в прорубь на Крещение — это святое дело или уголовное? Веселые шутки в праздник
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В среду, 19 января, православный мир отмечает важный праздник — Крещение Господне. И, как и многие праздники, это событие не может пройти без веселья. "Телеграф" подготовил для вас смешные анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.
Смывал на Крещение грехи в проруби. Грех прелюбодеяния съежился и почти исчез еще до того, как я вступил в воду.
— Эх, приятно свежестиранную рубашку надеть!
— В Крещение же нельзя стирать!
— Хм. Не думал, что моя стиральная машина исповедует православие.
Многие политики безбоязненно окунались в прорубь на Крещение. Не замерзнуть им помогает хладнокровие, а не утонуть их сущность.
— Ты купался на Крещение в холодной воде?
— Да.
— Какой ты молодец.
— Нет, просто горячую воду отключили.
Почему на праздник крещения господня все лезут в прорубь, а на праздник обрезания господня никто не делает обрезания?
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