Толкнуть любимую тещу в прорубь на Крещение — это святое дело или уголовное? Веселые шутки в праздник

Уморительные шутки на день, которые заставят вас смеяться до слез

В среду, 19 января, православный мир отмечает важный праздник — Крещение Господне. И, как и многие праздники, это событие не может пройти без веселья. "Телеграф" подготовил для вас смешные анекдоты, которые зарядят позитивом на весь день.

Смывал на Крещение грехи в проруби. Грех прелюбодеяния съежился и почти исчез еще до того, как я вступил в воду.

— Эх, приятно свежестиранную рубашку надеть! — В Крещение же нельзя стирать! — Хм. Не думал, что моя стиральная машина исповедует православие.

Многие политики безбоязненно окунались в прорубь на Крещение. Не замерзнуть им помогает хладнокровие, а не утонуть их сущность.

— Ты купался на Крещение в холодной воде? — Да. — Какой ты молодец. — Нет, просто горячую воду отключили.

Почему на праздник крещения господня все лезут в прорубь, а на праздник обрезания господня никто не делает обрезания?

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