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Я из того поколения, которое знает зачем мнут газету: позитивная подборка шуток на вечер

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Я из того поколения, которое знает зачем мнут газету: позитивная подборка шуток на вечер Новость обновлена 19 января 2022, 17:40

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают этот зимний вечер веселым

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.

— Ты еще не замужем?

— Нет. Мне ведь нужен тот, кого не интересует ни мое тело, ни мои деньги, ни мои связи, ни моя квартира и машина, а нужна моя душа.

— Ты хоть понимаешь, что хочешь дьявола?

Муж с сынишкой (6 лет) перед сном возятся на кровати, щекочутся и хохочут.

Жена: — Ну что вы на ночь глядя орете, как дебилы?!

Муж: — Я не ору!

Сын: — Я не дебил!

Если мужчина открывает женщине дверь машины, значит, одна из них — новая.

Сидела я за компом в темноте, замерзли ноги. Открываю шкаф, лезу в ящик с носками, достаю наугад. Надеваю. Немного неудобные оказались, но теплые. Потом в комнату зашла мама, включила свет.

— Удобно ногам? — спрашивает.

— Не очень — говорю.

— Тогда сними варежки и надень носки.

— Почему защитники животных борятся против меха, а не против кожи?

— Потому что доставать состоятельных женщин значительно безопаснее, чем связываться с бандой байкеров.

Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.

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