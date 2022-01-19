Я из того поколения, которое знает зачем мнут газету: позитивная подборка шуток на вечер
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная подборка анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый вечер.
— Ты еще не замужем?
— Нет. Мне ведь нужен тот, кого не интересует ни мое тело, ни мои деньги, ни мои связи, ни моя квартира и машина, а нужна моя душа.
— Ты хоть понимаешь, что хочешь дьявола?
Муж с сынишкой (6 лет) перед сном возятся на кровати, щекочутся и хохочут.
Жена: — Ну что вы на ночь глядя орете, как дебилы?!
Муж: — Я не ору!
Сын: — Я не дебил!
Если мужчина открывает женщине дверь машины, значит, одна из них — новая.
Сидела я за компом в темноте, замерзли ноги. Открываю шкаф, лезу в ящик с носками, достаю наугад. Надеваю. Немного неудобные оказались, но теплые. Потом в комнату зашла мама, включила свет.
— Удобно ногам? — спрашивает.
— Не очень — говорю.
— Тогда сними варежки и надень носки.
— Почему защитники животных борятся против меха, а не против кожи?
— Потому что доставать состоятельных женщин значительно безопаснее, чем связываться с бандой байкеров.
Еще больше смешных анекдотов в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о животных, вам сюда.