Я из того поколения, которое знает зачем мнут газету: позитивная подборка шуток на вечер

— Ты еще не замужем?

— Нет. Мне ведь нужен тот, кого не интересует ни мое тело, ни мои деньги, ни мои связи, ни моя квартира и машина, а нужна моя душа.

— Ты хоть понимаешь, что хочешь дьявола?