У мужчин тоже есть чувства! Например, чувство голода: веселые анекдоты
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Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Говорю Феде (3,5 года):
— Федь, а ты скоро дядей будешь.
Увидев непонимание в глазах ребёнка, поясняю:
— У Ромы (старший ребёнок) скоро доченька родится, а ты станешь дядей. Будешь дядя Фёдор.
Дитя с полнейшим ужасом в глазах:
— Я теперь буду с котом и собакой жить в деревне?! Один?
Есть люди, кто достает мобильник из кармана, чтобы посмотреть время, потом убирает его и вспоминает, что забыл время посмотреть.
Как говорила моя бабушка: если мужа плохо кормить — то он похудеет и с него начнут спадать трусы… Причём — не дома!
— Слушай, подскажи фамилию известной певицы, она ещё о любви поёт и на всех Голубых огоньках выступает?
— А как она выглядит?
— Ну такая карга старая.
— Слушай, вот сейчас ты вообще ни хрена не уточнила …
Женщина — это домашнее животное, за которым надо ухаживать.
Мужчина — это скотина, за которой надо убирать.
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