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У мужчин тоже есть чувства! Например, чувство голода: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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У мужчин тоже есть чувства! Например, чувство голода: веселые анекдоты Новость обновлена 20 января 2022, 11:57

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Говорю Феде (3,5 года):

— Федь, а ты скоро дядей будешь.

Увидев непонимание в глазах ребёнка, поясняю:

— У Ромы (старший ребёнок) скоро доченька родится, а ты станешь дядей. Будешь дядя Фёдор.

Дитя с полнейшим ужасом в глазах:

— Я теперь буду с котом и собакой жить в деревне?! Один?

Есть люди, кто достает мобильник из кармана, чтобы посмотреть время, потом убирает его и вспоминает, что забыл время посмотреть.

Как говорила моя бабушка: если мужа плохо кормить — то он похудеет и с него начнут спадать трусы… Причём — не дома!

— Слушай, подскажи фамилию известной певицы, она ещё о любви поёт и на всех Голубых огоньках выступает?

— А как она выглядит?

— Ну такая карга старая.

— Слушай, вот сейчас ты вообще ни хрена не уточнила …

Женщина — это домашнее животное, за которым надо ухаживать.

Мужчина — это скотина, за которой надо убирать.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про Новый год, вам сюда.

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