Даже если тебе нечем заняться, это еще не повод искать работу: жизненный юмор в веселых анекдотах

Пасмурный зимний день — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые поднимут настроение и зарядят позитивной энергией.

— Как правильно -тся или -ться? — А какое слово? — Гаубица.

Мужик перепутал жену с любовницей. Жене подарил цветы и конфеты, любовнице принес всю зарплату. Обе были счастливы.

Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента говорит: - Пусть его тебе паровоз дёргает. Через недельку встречает его на улице без зубов вообще. Пациент: -Доктор, я сделал как Вы сказали — привязал свой зуб к последнему вагону поезда. Доктор: -Ну и? Пациент - Три вагона сошли с рельс. Доктор: - А зубы? Пациент: - Начальник станции выбил!

— Вам предстоит постельная сцена! — Ура, а что я должен делать? — Лежать со свечкой в руках! Правда, вам повезло — целовать все будут!

Бабка оплачивает ЖКХ. — Это рубли советских времен, они старые и уже не действуют! — Как и ваши трубы.

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