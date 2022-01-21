Укр

Даже если тебе нечем заняться, это еще не повод искать работу: жизненный юмор в веселых анекдотах

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Веселые анекдоты поднимут вам настроение на целый день Новость обновлена 21 января 2022, 14:41
Веселые анекдоты поднимут вам настроение на целый день

Пасмурный зимний день — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые поднимут настроение и зарядят позитивной энергией.

— Как правильно -тся или -ться?

— А какое слово?

— Гаубица.

Мужик перепутал жену с любовницей. Жене подарил цветы и конфеты, любовнице принес всю зарплату. Обе были счастливы.

Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента говорит:

- Пусть его тебе паровоз дёргает.

Через недельку встречает его на улице без зубов вообще.

Пациент:

-Доктор, я сделал как Вы сказали — привязал свой зуб к последнему вагону поезда.

Доктор:

-Ну и?

Пациент

- Три вагона сошли с рельс.

Доктор:

- А зубы?

Пациент:

- Начальник станции выбил!

— Вам предстоит постельная сцена!

— Ура, а что я должен делать?

— Лежать со свечкой в руках! Правда, вам повезло — целовать все будут!

Бабка оплачивает ЖКХ.

— Это рубли советских времен, они старые и уже не действуют!

— Как и ваши трубы.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Кроме того если вы хотите посмеяться над праздничными шутками, вам сюда.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдоты #Смешные анекдоты
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