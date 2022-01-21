Даже если тебе нечем заняться, это еще не повод искать работу: жизненный юмор в веселых анекдотах
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Пасмурный зимний день — не повод грустить. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые поднимут настроение и зарядят позитивной энергией.
— Как правильно -тся или -ться?
— А какое слово?
— Гаубица.
Мужик перепутал жену с любовницей. Жене подарил цветы и конфеты, любовнице принес всю зарплату. Обе были счастливы.
Зубной врач после трех часов попыток вырвать зуб у пациента говорит:
- Пусть его тебе паровоз дёргает.
Через недельку встречает его на улице без зубов вообще.
Пациент:
-Доктор, я сделал как Вы сказали — привязал свой зуб к последнему вагону поезда.
Доктор:
-Ну и?
Пациент
- Три вагона сошли с рельс.
Доктор:
- А зубы?
Пациент:
- Начальник станции выбил!
— Вам предстоит постельная сцена!
— Ура, а что я должен делать?
— Лежать со свечкой в руках! Правда, вам повезло — целовать все будут!
Бабка оплачивает ЖКХ.
— Это рубли советских времен, они старые и уже не действуют!
— Как и ваши трубы.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Кроме того если вы хотите посмеяться над праздничными шутками, вам сюда.
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