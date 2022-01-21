Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните - у вас имеются и крупные: вечерняя подборка жизненного юмора
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Иногда жизнь шутит не хуже, чем могут придумать юмористы. Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки!
"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.
— Любит, не любит, любит, не любит…
— Доктор, оставьте в покое мои зубы.
И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная… Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"
— Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.
— На которой из трех?
— На любой…
— Сколько вам лет, больной?
— Сорок скоро будет.
— Не будет…
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Кроме того если вы хотите посмеяться над праздничными шутками, вам сюда.
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