Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните - у вас имеются и крупные: вечерняя подборка жизненного юмора

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток
Свежая вечерняя подборка самых смешных шуток

Иногда жизнь шутит не хуже, чем могут придумать юмористы. Садитесь, чтобы не упасть от смеха, и читайте веселые шутки!

"Телеграф" подготовил новую порцию смешных анекдотов для поднятия настроения.

— Любит, не любит, любит, не любит…

— Доктор, оставьте в покое мои зубы.

И кто это придумал, что с женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная… Если совсем ничего в голову не лезет, спроси: "Я не понял, ты похудела, что ли?"

— Дело не в том, что ваша семья богата, я действительно люблю вашу дочь и хочу на ней жениться.

— На которой из трех?

— На любой…

— Сколько вам лет, больной?

— Сорок скоро будет.

— Не будет…

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Кроме того если вы хотите посмеяться над праздничными шутками, вам сюда.

Теги:
#Смех #Юмор #Смешные советы #Анекдоты #Смешные анекдоты
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