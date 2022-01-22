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Не жди, пока наступит счастье. Наступи в него сам! Шутки, которые развеселят

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Не жди, пока наступит счастье. Наступи в него сам! Шутки, которые развеселят Новость обновлена 22 января 2022, 10:24

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Сделайте весело себе и своим близким в эту субботу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.

Социальные сети заблокированы на 2 часа. На улице паника, люди беспорядочно ходят по улицам со своими фотками и спрашивают друг у друга: "Тебе нравится?".

Звонок в службу по ремонту компьютеров. Женский голос шепотом:

- Алло, это ремонт компьютеров?

- Да.

- У меня компьютер сломался.

- А почему вы шепотом говорите?

- Если муж услышит, убьет!

- Интересно, если просто подняться к соседям сверху и попросить погладить лошадь, которая гарцует у них в квартире по вечерам и утрам, разрешат?

- Тебе нравятся тупые бабы?

- Нет, ну что ты.

- А такие, которые пьют, как лошади и курят как паровозы?

- За каким мне такие?

- И которые абсолютно не умеют готовить?

- Нет, конечно. А что?

- Так за каким ты лезешь к моей жене?

Маленький мальчик звонит в службу спасения.

- Алло, у нас в лифте дяденька с тетенькой застряли. Судя по стонам, тетенька раненая.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о дочерях, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты