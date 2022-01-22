Не жди, пока наступит счастье. Наступи в него сам! Шутки, которые развеселят

- Тебе нравятся тупые бабы?

- Нет, ну что ты.

- А такие, которые пьют, как лошади и курят как паровозы?

- За каким мне такие?

- И которые абсолютно не умеют готовить?

- Нет, конечно. А что?

- Так за каким ты лезешь к моей жене?