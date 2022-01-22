Не жди, пока наступит счастье. Наступи в него сам! Шутки, которые развеселят
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Сделайте весело себе и своим близким в эту субботу. "Телеграф" подготовил новую порцию уморительных шуток для поднятия настроения.
Социальные сети заблокированы на 2 часа. На улице паника, люди беспорядочно ходят по улицам со своими фотками и спрашивают друг у друга: "Тебе нравится?".
Звонок в службу по ремонту компьютеров. Женский голос шепотом:
- Алло, это ремонт компьютеров?
- Да.
- У меня компьютер сломался.
- А почему вы шепотом говорите?
- Если муж услышит, убьет!
- Интересно, если просто подняться к соседям сверху и попросить погладить лошадь, которая гарцует у них в квартире по вечерам и утрам, разрешат?
- Тебе нравятся тупые бабы?
- Нет, ну что ты.
- А такие, которые пьют, как лошади и курят как паровозы?
- За каким мне такие?
- И которые абсолютно не умеют готовить?
- Нет, конечно. А что?
- Так за каким ты лезешь к моей жене?
Маленький мальчик звонит в службу спасения.
- Алло, у нас в лифте дяденька с тетенькой застряли. Судя по стонам, тетенька раненая.
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