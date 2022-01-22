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Фото без маски уже выглядит, как легкая эротика: новые уморительные шутки на вечер

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Фото без маски уже выглядит, как легкая эротика: новые уморительные шутки на вечер Новость обновлена 22 января 2022, 17:32

Новая порция смешных шуток, после прочтения которых вы будете улыбаться

Поднимите себе и своим близким настроение в этот субботнего вечера. "Телеграф" подготовил новую порцию анекдотов, которые заставят смеяться до слез.

- Антон, после того, что произошло между нами сегодня ночью, мы должны как-то скрепить наши отношения.

- Согласен, дай пять!

Глядя на подростков, невольно приходишь к мысли, что к 10 библейским заповедям необходимо добавить еще одну: не смотри весь день в телефон!

Иногда наступает время, когда за ошибки юности приходится платить. Это время наступает тогда, когда ошибка не поступает в универ на бюджет.

- Алло, жена, как там наш сынок, как встретили Новый год?

- Ой, ой переколотил наш сын все игрушки на елке, и новый танк и все подарки разбил!

- А мой подарок тоже разбил?

- Твой молоток цел!

Во двор загородного дома входит почтальон. Вдруг из-за дома выскакивает огромный дог. Почтальон в испуге останавливается.

Хозяйка дога: "Не бойтесь, он у нас кастрированный!".

Почтальон: "Знаете, мадам, я как-то о другом подумал!".

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей недавней подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты