Пьющую учительницу философии уважают все мужики во дворе: анекдоты на утро, которые поднимут настроение

Эта подборка веселых шуток поднимет вам настроение на целый день

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам отличное настроение на целый день.

Падающие звёзды — это окурки, которые ангелы по-быстрому выбрасывают, пока Бог их не спалил.

У меня девушка села на диету. Купила себе какую-то модную гималайскую соль, готовит все только с ней. Я попробовал- дрянь какая-то получается, ещё и эта соль пахнет странно. Купил себе нормальную. Вчера обратил внимание на упаковку — и выяснилось, что соль — ароматическая, для ванной. А ведь она ее уже две недели ест…

Говорят, что от приличного до неприличного — один шаг… Вот взять даже Чебурашку…Приличный мультяшный герой…А положить его на асфальт да обрисовать… Что получится?

Почему когда говорят, что усердно работая можно заработать состояние, не уточняют что это состояние депрессии тревоги и постоянной усталости.

Случай сегодня у подъезда. Маленькая девочка идет из школы и звонит в домофон — Кто там? отвечает женский голос — Доставка пятерочек!

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