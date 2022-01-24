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Если ваша жена — клад, то вам принадлежат только 25%: позитивная подборка шуток, которая вас развеселит

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Если ваша жена — клад, то вам принадлежат только 25%: позитивная подборка шуток, которая вас развеселит Новость обновлена 24 января 2022, 17:07

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

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— Исаак, ты во время секса с Розой разговариваешь?

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