Если ваша жена — клад, то вам принадлежат только 25%: позитивная подборка шуток, которая вас развеселит

Пускай у вас будет всегда хорошее настроение!

Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

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Вот и подросло поколение старушек, которые сами были проститутками и наркоманами.

— Здравствуйте, а можно дорожку заказать? Что значит сколько грамм? А… это не боулинг? Извините.

— Мужики, а давайте возьмём водочки, посидим, как раньше, а? — Погоди, Петрович, с твоего "раньше" всего 10 минут прошло.

— Исаак, ты во время секса с Розой разговариваешь? — Нет. Я даже слова вставить не успеваю.

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