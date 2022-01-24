Если ваша жена — клад, то вам принадлежат только 25%: позитивная подборка шуток, которая вас развеселит
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Веселые анекдоты январским вечерком. Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
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Вот и подросло поколение старушек, которые сами были проститутками и наркоманами.
— Здравствуйте, а можно дорожку заказать? Что значит сколько грамм? А… это не боулинг? Извините.
— Мужики, а давайте возьмём водочки, посидим, как раньше, а?
— Погоди, Петрович, с твоего "раньше" всего 10 минут прошло.
— Исаак, ты во время секса с Розой разговариваешь?
— Нет. Я даже слова вставить не успеваю.
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