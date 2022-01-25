Укр

Когда я учился в школе самым лучшим репетитором был ремень: смешная подборка анекдотов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Когда я учился в школе самым лучшим репетитором был ремень: смешная подборка анекдотов Новость обновлена 25 января 2022, 12:05

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний день.

Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять ваше настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.

Вместо того чтоб спорить "последний" или "крайний" используйте слово "свежий".

Как тебе свежий альбом Оксимирона? Читал свежие новости? Кто свежий в очереди?

Утверждение, что нельзя быть культурным человеком не прочитав Толстого довольно спорно.

Я знаю многих культурных людей, не читавших Толстого. Например Вольтер, Шекспир, Цицерон, Аристотель и многие другие.

— У меня нет от тебя тайн, дорогая.

— А заначка?

— И заначки тоже нет.

— Как я рада! А то я нашла заначку в книге. Сомневалась — твоя она или моя. Получается моя.

Окулист: "У вас не очень хорошие результаты"

Я: "Могу я их увидеть?"

Окулист: "В том-то и дело"

Два литра воды в день не лезет, а вот пять бутылок вина за вечер, так это как в сухую землю

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.

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