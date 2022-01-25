Когда я учился в школе самым лучшим репетитором был ремень: смешная подборка анекдотов
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Веселые анекдоты от "Телеграфа" помогут поднять ваше настроение, которое точно не испарится в ближайшее время.
Вместо того чтоб спорить "последний" или "крайний" используйте слово "свежий".
Как тебе свежий альбом Оксимирона? Читал свежие новости? Кто свежий в очереди?
Утверждение, что нельзя быть культурным человеком не прочитав Толстого довольно спорно.
Я знаю многих культурных людей, не читавших Толстого. Например Вольтер, Шекспир, Цицерон, Аристотель и многие другие.
— У меня нет от тебя тайн, дорогая.
— А заначка?
— И заначки тоже нет.
— Как я рада! А то я нашла заначку в книге. Сомневалась — твоя она или моя. Получается моя.
Окулист: "У вас не очень хорошие результаты"
Я: "Могу я их увидеть?"
Окулист: "В том-то и дело"
Два литра воды в день не лезет, а вот пять бутылок вина за вечер, так это как в сухую землю
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про агрономов, вам сюда.