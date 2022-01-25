Чем дольше разглядываешь малину, тем ниже вероятность, что съешь: смешные шутки на вечер
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Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в этот вечер. "Телеграф" сделал новую подборку смешных шуток для поднятия настроения.
Единственный способ похудеть с помощью зеленого чая — это лазить в горы и собирать его самому.
Очередь в магазине. Мужик оставил маленького сына одного с корзиной, а сам пошел еще что-то искать. Когда очередь мальчика подошла ,он заорал на весь магазин:
— Паааап,иди сюда, пришел час расплаты !
Надо перестать охотиться за непривитыми и начать искать тех, кто за эти 2 года ни разу не болел, даже соплями. Их на опыты надо сдать.
Оксюморон — сочетание слов с противоположным значением, например: живой труп, горячий снег, светлое будущее, отдых с детьми.
Сделала генеральную уборку в своей сумочке: пришлось два раза мусорное ведро выносить!
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над новогодними шутками, вам сюда.