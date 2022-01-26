Мечтаю этим летом отдохнуть от новостей о ковиде: забавные анекдоты на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 451
Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.
Предлагаю обязать социальные сети блокировать безграмотные сообщения. Вот это будет реально народное образование!
— Если тебя оскорбляют, унижают, бей обидчика лопатой по морде!
— Ну, папа! Я же девочка!
— Можешь взять розовую!
Предложила интернетскому знакомому писать друг другу романтические письма. Как в старину — бумажные, в конвертах. Он дого молчал, а потом спросил:
— Натаха, признайся честно: ты в тюрьме?
Если не знаете, что купить девушке, скажите ей, будто уже купили подарок и предложите ей поотгадывать. Она перечислит то, что хочет.
— И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей заплаты.
— Да я собственно и не собирался позориться.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про учебу, вам сюда.