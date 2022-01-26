Мечтаю этим летом отдохнуть от новостей о ковиде: забавные анекдоты на утро

Порция смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Поднимите себе, своим близким и друзьям настроение с нашими новыми шутками, которые заставят смеяться до слез.

Предлагаю обязать социальные сети блокировать безграмотные сообщения. Вот это будет реально народное образование!

— Если тебя оскорбляют, унижают, бей обидчика лопатой по морде! — Ну, папа! Я же девочка! — Можешь взять розовую!

Предложила интернетскому знакомому писать друг другу романтические письма. Как в старину — бумажные, в конвертах. Он дого молчал, а потом спросил: — Натаха, признайся честно: ты в тюрьме?

Если не знаете, что купить девушке, скажите ей, будто уже купили подарок и предложите ей поотгадывать. Она перечислит то, что хочет.

— И еще, согласно правилам нашей фирмы, вы никому не должны разглашать величину вашей заплаты. — Да я собственно и не собирался позориться.

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