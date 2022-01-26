Миром правят хрен и жаба. Первый все знает, вторая всех душит! Уморительные шутки для хорошего настроения

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.

Сегодня в нашем женском коллективе обсуждали, кто чем кормит мужей. Одна сотрудница с гордостью сказала: "Да что сами едим, то и ему даём! "

— Профессор, а что такое детство? — Детство, молодой человек, это когда твой кот старше тебя.

Если девушка дала вам еще один шанс, не упускайте его — расставайтесь!

Логика учителей: — Кому не понятно? — Мне… — Надо было слушать!

Почему когда пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что заработная плата, достойная слез, насмешек и сочувствия.

Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.