Миром правят хрен и жаба. Первый все знает, вторая всех душит! Уморительные шутки для хорошего настроения
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения на целый день.
Сегодня в нашем женском коллективе обсуждали, кто чем кормит мужей. Одна сотрудница с гордостью сказала: "Да что сами едим, то и ему даём! "
— Профессор, а что такое детство?
— Детство, молодой человек, это когда твой кот старше тебя.
Если девушка дала вам еще один шанс, не упускайте его — расставайтесь!
Логика учителей:
— Кому не понятно?
— Мне…
— Надо было слушать!
Почему когда пишут "достойная заработная плата", не уточняют, что заработная плата, достойная слез, насмешек и сочувствия.
Еще больше смешных анекдотов на день в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками о братьях наших меньших, вам сюда.