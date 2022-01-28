Если вы дома носите спортивный костюм, всё, что вы делаете, автоматически считается тренировкой: смешные анекдоты

Пускай ваш день будет наполнен позитивом с нашими анекдотами

Сделайте весело себе, своим близким и друзьям в это утро пятницы! "Телеграф" подготовил новую порцию юморных шуток для поднятия настроения.

Странные люди. Маски они считают бесполезными намордниками, а иконки в машине — полезным оберегом.

Когда человек в рекламе встает с кровати, бодро собирается и идет на работу, внизу экрана должна быть надпись: не пытайтесь это повторить, трюк выполнен опытным профессионалом.

Приехал в деревню и сразу подался на сеновал. Разбежался, прыгнул на сено… Вот так, собственно, я и нашёл дедушкины вилы, которые он уже давно потерял.

Когда в поезде в купе мне предлагают поменяться местами и перелечь на верхнюю полку, я добродушно соглашаюсь. Ведь это никак не спасёт попутчиков от моего храпа.

А что, если коронавирус лишает человека обоняния и вкуса только для того, чтобы он мог есть кинзу?!

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