Я конечно не собака, но моя любимая команда - лежать: веселые шутки для настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 43
Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.
- Жизнь прекрасна!
- Да, если правильно подобрать антидепрессанты…
- Доктор, говорят, что все привитые умрут?
- Обязательно! И непривитые тоже.
Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.
Вовочка спрашивает в аптеке:
- У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?
- А что у тебя болит?
- Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание…
В отличие от разведенного спирта, разведенный мужчина не теряет своей крепости.
Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.