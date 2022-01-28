Я конечно не собака, но моя любимая команда - лежать: веселые шутки для настроения

Позитивные шутки, которые вас непременно рассмешат.

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Жизнь прекрасна! - Да, если правильно подобрать антидепрессанты…

- Доктор, говорят, что все привитые умрут? - Обязательно! И непривитые тоже.

Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.

Вовочка спрашивает в аптеке: - У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство? - А что у тебя болит? - Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание…

В отличие от разведенного спирта, разведенный мужчина не теряет своей крепости.

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