Укр

Я конечно не собака, но моя любимая команда - лежать: веселые шутки для настроения

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
43
Я конечно не собака, но моя любимая команда - лежать: веселые шутки для настроения Новость обновлена 28 января 2022, 11:30

Позитивные шутки, которые вас непременно рассмешат.

Поднимите себе и своим близким настроение в этот зимний день. "Телеграф" подготовил новую порцию веселых шуток, которые сделают ваше времяпровождение на нашем сайте незабываемым.

- Жизнь прекрасна!

- Да, если правильно подобрать антидепрессанты…

- Доктор, говорят, что все привитые умрут?

- Обязательно! И непривитые тоже.

Качественный офисный стол просто обязан выдерживать двоих.

Вовочка спрашивает в аптеке:

- У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?

- А что у тебя болит?

- Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание…

В отличие от разведенного спирта, разведенный мужчина не теряет своей крепости.

Еще больше смешных анекдотов в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над шутками про зиму, вам сюда.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Анекдот на день