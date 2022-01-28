Никакой секс не сравнится с чувством, когда надеваешь носочки с батареи: вечерние шутки, которые улыбнут
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Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!
- Другие дети дразнят меня из-за моего имени. А меня всего лишь назвали в честь прадедушки.
- И как же?
- Прадедушка.
- Парень приходит в женское общежитие. Вахтерша его спрашивает:
- Вы к кому?
- А вы к кому бы посоветовали?
- Пап, а о чем ты мечтаешь?
- Мои мечты, сынок, разрушились много лет назад.
- Давно?
- А сколько тебе сейчас?
Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика и тут подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- И вы туда же… Стыдно сплетни разносить.
- Тебе родители сколько денег давали на карманные расходы?
- Мне просто давали возможность жить в доме.
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