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Никакой секс не сравнится с чувством, когда надеваешь носочки с батареи: вечерние шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Никакой секс не сравнится с чувством, когда надеваешь носочки с батареи: вечерние шутки, которые улыбнут Новость обновлена 28 января 2022, 17:06

Эта порция веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый вечер

Посмейтесь вместе с нами! Новая позитивная порция анекдотов от "Телеграфа" подарит вам заряд бодрости и хорошего настроения!

- Другие дети дразнят меня из-за моего имени. А меня всего лишь назвали в честь прадедушки.

- И как же?

- Прадедушка.

- Парень приходит в женское общежитие. Вахтерша его спрашивает:

- Вы к кому?

- А вы к кому бы посоветовали?

- Пап, а о чем ты мечтаешь?

- Мои мечты, сынок, разрушились много лет назад.

- Давно?

- А сколько тебе сейчас?

Мужик пришел в детсад забирать сына, стал одевать мальчика и тут подходит воспитательница:

- Это не ваш ребенок!

- И вы туда же… Стыдно сплетни разносить.

- Тебе родители сколько денег давали на карманные расходы?

- Мне просто давали возможность жить в доме.

Еще больше смешных анекдотов на вечер в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над вечными шутками о Вовочке, вам сюда.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты